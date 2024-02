Kako koristiti Portal zdravlja, eLijekove i eHZZO?

Iako često i opravdano kritiziran, hrvatski zdravstveni sustav ima neke servise koji itekako olakšavaju život njegovim korisnicima, a rezultat su digitalizacije zdravstva. I sve to online, od doma. Te su usluge Portal zdravlja, eLijekovi i eHZZO.

Zahvaljujući njima, primjerice, više ne moramo fotografirati stare nalaze kako bismo se mailom naručili za novi pregled, ne moramo zvati liječnika opće prakse da saznamo koje nam uputnice vrijede, niti samostalno voditi evidenciju o svim lijekovima koje uzimamo.

Kako ih koristiti i kakvo vas iskustvo pri tome očekujte, saznajte u nastavku teksta…

Na Portal zdravlja prijavljujete se preko sustava e-Građani. Na toj početnoj stranici pritisnite na Prijava u gornjem desnom kutu. Otvorit će vam se popis vjerodajnica kojima se možete prijaviti u sustav. Za Portal zdravlja dovoljne su vjerodajnice koje nude značajnu razinu sigurnosti, a to su one što ih nude hrvatske banke preko svojih tokena.

Što vas čeka na Portalu zdravlja?

Nakon što se ulogirate u sustav, u traci na vrhu stranice odaberite Katalog usluga. Prikazat će vam se svi servisi sustava e-Građani podijeljeni u kategorije.

Među njima izaberite Zdravlje, a na stranici koja će se potom pojaviti izaberite Portal zdravlja. Pojavit će početna stranica Portala zdravlja s vašim imenom u gornjem desnom kutu, što znači da ste ulogirani. Pop-up poruka obavijestit će vas što morate učiniti ako ovu uslugu želite koristiti za svoje dijete.

Do željenih podataka dolazite putem izbornika koji se nalazi na lijevoj strani, a nudi sljedeće kategorije: Početna stranica, COVID-19, Posjeti, Komunikacija, Uputnice, Naručivanje, Lijekovi, Obnova lijekova, Laboratorijski nalazi, Specijalistički nalazi, Javnozdravstveni registri i Postavke.

Od naručivanja do otkazivanja

Početna stranica donosi sažetak vaših podataka: tko su vam liječnici, kad ste ih zadnji put posjetili, koje lijekove trošite itd. Ova stranica nije samo informativna jer na njoj, primjerice, možete otkazati pregled na koji ste naručeni.

Na Posjeti vidite tko su vaši liječnik obiteljske medicine, ginekolog, zubar, specijalist i pedijatar. Tu možete vidjeti svoje posjete tim liječnicima te njihove napomene ako su ih imali. Na kartici pored ikone povećala opis možete i filtrirati, primjerice ako vas trenutno zanimaju samo posjeti liječniku opće prakse.

Pod Komunikacija možete se dopisivati sa svojim liječnicima ako je ta opcija omogućena.

Uputnice donose pregled svih aktivnih uputnica.

Pod Naručivanje možete se naručiti na preglede za koje je to omogućeno i vidjeti na koje ste sve preglede naručeni. Pritom je korisno što osim vremena možete vidjeti i lokaciju ustanove na karti jer su neke bolnice na više lokacija, ali i ako idete na pregled u drugi grad. Također je moguće narudžbu sebi poslati mailom i dodati u svoj elektronički kalendar. Naravno, ovo je i mjesto gdje možete otkazati svoju narudžbu. Velika crvena tipku s natpisom Otkaži narudžbu vrlo je uočljiva.

Lijekovi daju pregled propisanih lijekova i upute kako se uzimaju.

Obnova lijekova mora biti omogućena (odobrena od liječnika) da biste ju samostalno koristili.

Laboratorijski nalazi dostupni su od najnovijeg i mogu se preuzeti u obliku PDF-a.

Specijalistički nalazi također su dostupni od najnovijeg i također se mogu preuzeti na računalo u obliku PDF-a.

Javnozdravstveni registri su baze podataka u kojima ste zavedeni, primjerice zato što ste dijabetičar.

Postavke su očekivano najkompleksniji odjeljak ove aplikacije. Tu uređujete svoj profil podacima za kontakt, odabirete kome želite dati pristup svojim nalazima i osobnim podacima (primjerice samo svom liječniku ili svim liječnicima obiteljske medicine koji su u sustavu).

Ovdje određujete još štošta, primjerice želite li dobivati obavijesti na e-poštu, želite li dati pristup svojim receptima i kartonu iz Europske unije, odrediti koji od vaših prijenosnih uređaja imaju pristup ovom sustavu preko mobilne aplikacije itd. Osim nalaza u PDF-u, mobilna aplikacija Portala zdravlja nudi iste funkcionalnosti kao i stolna inačica ovog portala, a vjerojatno je najkorisnija kao podsjetnik na preglede koji vam predstoje.

Prednosti i nedostaci Portala zdravlje

Očita je prednost Portala zdravlja što ne morate brinuti ako ste zagubili neki papirnati nalaz koji morate donijeti na pregled. Samo ga skinete u PDF-u i isprintate.

Svaka je stavka ovdje datirana pa ne morate pamtiti kad vam je i gdje pregled niti voditi evidenciju kad ste kod kojeg liječnika bili.

Također, uvijek možete znati koje su vam aktivne uputnice.

No, uputnice su jedan od primjera kad vam je potrebna asistencija liječnika ili medicinske sestre pa vam je informacija koju saznajete upitno korisna. Naime, vi kao pacijent ne možete znati je li to ispravna uputnica za neki pregled. Za tumačenje nalaza također vam je potreban liječnik, ali mu barem nalaz možete poslati elektroničkom poštom i u digitalnom obliku (ako ga već nije vidio u sustavu). To je samo jedna od opcija koje su ograničeno korisne. Suvišna se čini i opcija da sami obnavljate recepte za lijekove koje inače uzimate jer malo je vjerojatno da će vam liječnik dati odobrenje za to.

Međutim, prednosti ipak nadvladavaju ove nedostatke. Već je sam popis nadolazećih pregleda (s lokacijom pregleda i mogućnošću ubacivanja pregleda u osobni kalendar) dovoljno dobar motiv da barem povremeno konzultirate Portal zdravlja.

Pohvale zaslužuje vrlo pregledno sučelje aplikacije zahvaljujući kojem za snalaženje nisu potrebne napredne digitalne vještine, što je i nužna karakteristika aplikacija koje su namijenjene najširem krugu korisnika kao što je ova.

Što vas čeka u sustavu eLijekovi?

Sustav eLijekovi sadrži podatke o svim lijekovima koji su dostupni u Republici Hrvatskoj.

Ima tri komponente:

Baza lijekova, Provjera recepata realiziranih u posljednjih šest mjeseci i Prijava sumnji na nuspojave.

Baza je javno dostupna, a za ostale dvije komponente sustava potrebna je prijava na eGrađani, naravno jer je tu riječ o osobnim podacima.

U bazi lijekova tako možete pretraživati lijekove prema nazivu tvari, farmaceutskom obliku, načinu propisivanja, kao i vrsti pakiranja.

Velika je važnost sustava eLijekovi u tome što će liječnici i ljekarnici sad imati mogućnost provjere međusobne kontraindikacije lijekova, što bi trebalo znatno pomoći u liječenju.

Također bi ga mogla unaprijediti najavljena jednostavnija prijava nuspojava. Osim te funkcionalnosti, eLijekovi su samo informativan sustav. Drugim riječima, tu kao pacijent na možete poduzeti nikakve akcije, ali barem možete biti upućeni. Ipak je transparentnost uvijek poželjna kad su javne službe u pitanju.

A čemu koristi eHZZO?

Do popisa svojih realiziranih recepata (onih koji su vam prepisani i koje ste preuzeli u ljekarni) možete doći i preko centralnog sustava e-Građani tako da u spomenutoj kategoriji Zdravlje izaberete eHZZO. Ovaj sustav može se promatrati kao preteča portalu Zdravlje, ali i danas je još koristan krajnjem osiguraniku.

Osim realiziranih recepata, pregleda narudžbi i izabranog doktora, kojeg možete pronaći i na portalu Zdravlje, sustav eHZZO vam omogućuje da online napravite: