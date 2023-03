Je li doktorski studij korak na koji se isplati odvažiti – dok radite?

Svi stručnjaci znaju da se nakon završetka fakulteta i zaposlenja trebaju i dalje usavršavati kako bi ostali konkurentni u svom području, no neki odu i korak dalje pa se uz poslovnu praksu odluče za nadogradnju akademskih znanja upisivanjem doktorskog studija.

Četvorica zaposlenika iz Poslovne Inteligencije, od kojih su trojica već doktori (informatičkih) znanosti i jedan koji će to tek postati, otkrivaju svoju motivaciju za tu odluku, kako balansirati redovan posao, rad na doktoratu i privatni život te koje im je dobrobiti donio doktorat znanosti.

Najbrži i najkraći put do doktorata u ovom društvu imao je Ivan Kesedžić, koji ujedno ima najkraći staž u Poslovnoj inteligenciji. Naime, nakon studija ostao je na FER-u kao asistent i tamo doktorirao.

Mislio je da će mu doktorat donijeti nove i bolje poslovne prilike, što se, kako zadovoljno zaključuje, pokazalo točnim, mada priznaje da nije bio posve svjestan u što se upušta:

Iako u trenutku upisivanja doktorata nisam znao što me sve čeka i što se od mene očekuje, vjerovao sam da je to korak naprijed u razvoju moje karijere. Mislim da svako ulaganje u svoje obrazovanje i vještine mora biti nagrađeno i u poslovnom svijetu, ali svatko će za sebe znati je li to korak na koji se isplati odvažiti.