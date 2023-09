U volontiranju uživaju kao na team buildingu! Pogledajte kako to radi hrvatski jednorog

Nedavno objavljeni rezultati istraživanja kojeg je provela Barna pokazuju kako su milenijalci i pripadnici generacije Z prilično skloni donacijama i volonterskom radu.

Iako često nisu u razdoblju života i okolnostima povoljnim za donacije i rad u dobrotvorne svrhe, otprilike svaki treći milenijalac i pripadnik generacije Z aktivno financijski podupire neprofitne organizacije. A ako ne mogu pomoći financijski nerijetko dijele svoje vještine i znanja.

Kad je riječ o volontiranju, brojke su još i veće. Više od pola anketiranih pripadnika generacije Z (točnije, 54 %) odvaja vrijeme i trud za rad za opće dobro i pomaganje drugima. Do sličnih je otkrića došlo i istraživanje britanske organizacije Oxfam. Generacija Z i milenijalci prednjače u volontiranju.

Kao razlog zašto se odlučuju na volontiranje mnogi od njih navode želju da svijet ostave boljim nego što su ga zatekli…

Margarita Grašo iz Infobipova ureda u Splitu, na sudjelovanje u Infobipovoj inicijativi pripreme obroka za beskućnike i socijalno ugrožene obitelji odlučila se zato što smatra kako je volontiranje i pomaganje drugim ljudima najbolji put do sreće.

Margarita je volontirala i prije, dok je bila u osnovnoj i srednjoj školi. Sudjelovala je tada u ekološkim akcijama, posjećivala djecu u bolnicama i djecu s posebnim potrebama te se uključivala u lokalne inicijative poput poput božićnog humanitarnog sajma “A di si ti?” u organizaciji splitske udruge Most.

Priprema obroka za beskućnike i socijalno ugrožene obitelji u Splitu za nju je bilo bitno drukčije iskustvo. Svidjelo joj se to što je bila dijelom dobro organiziranog tima, u kojem je svatko zadužen za svoj mali dio, a svejedno zajedno sudjeluju u nečemu što ima smisla.

Smatram kako je iznimno važno to što je moje radno mjesto uključeno u volonterske inicijative poput ove jer je to velika prilika za sve koji žele volontirati, ali nemaju vremena istraživati kad i gdje bi to mogli učiniti, ili nisu dovoljno komunikativni kako bi se sami priključili.

Vjerujem kako će se ljudi lakše odlučiti na volontiranje dobiju li za to priliku na radnom mjestu. Možda će ih motivirati i to što će kolegice i kolege pričati o svojim iskustvima.