Mala tvrtka iz Zagreba radi luksuzne kolekcionarske stripove za DC Comics

Zagrebačka tvrtka pretvara poznate knjige i stripove u luksuzne kolekcionarske artefakte koji osvajaju kolekcionare diljem svijeta. No, ne samo njih. Ova tvrtka surađuje i s jednim od najpoznatijih izdavača stripova, DC Comicsom. Osnivač tvrtke ispričao nam je kako je u tome uspio i otkrio na čemu sada rade.

Zagrebački Pigment Collective poslovao je deset godina prije no što je počeo surađivati s DC Comicsom. Bio je to trenutak preokreta, ispričao nam je osnivač tvrtke Marko Matijašević.

Tvrtka je počela kao Amaranthine Books s fokusom na fine press izdavaštvo, proizvodili su limitirane, ručno rađene edicije u kojima su materijali i izrada jednako važni kao i sadržaj. No, kada je postalo izvjesno kako će surađivati s DC Comicsom, odlučili su promijeniti ime. Poklopilo se to taman s desetom obljetnicom poslovanja kojim su se bome potrudili privući interes javnosti.

Knjige pisane krvlju i monoliti iz svemira

Marko iza sebe ima projekte koji zvuče nevjerojatno čak i kad ih čujete dvaput. Njihova edicija Dracule, Scholomance Edition, dolazila je u drvenoj kutiji s pravom zemljom iz Draculinog dvorca u Transilvaniji, a naslov je bio pisan u krvi ilustratora i samog osnivača. Alice in Wonderland smjestili su unutar velikog šahovskog seta. Dorian Grey isporučili su u okviru za sliku, ipak to im sve nije najluđi projekt, ističe Marko:

Možda najluđi projekt je bio 2001: A Space Odyssey gdje smo poslali male reprodukcije monolita iz priče u svemir i nazad s raketom Blue Origina kako bi zaista imali monolite koji su došli iz svemira.

Batman u Jokerovoj torbi za kameru

Najnoviji projekt u suradnji s DC Comicsom im je Batman: The Killing Joke. Originalna naslovnica The Killing Jokea prikazuje Jokera kako fotografira. Na temelju toga, cijela je edicija dizajnirana kao vintage torba za kameru s pravom lećom i naramenicom, objašnjava Marko:

Detalj koji sve drži na okupu je upravo ta naremenica. Joker u jednoj od najtežih scena stripa nosi havajsku košulju, pa su, kad su pronašli tropski print, zaključili da bi mu se upravo taj detalj svidio.

Giclée i letterpress tisak, debeli srebrni papir, metal i koža materijali su koji trebaju osigurati da edicija ne zastari ni za desetljeća. Strip koji se inače prodaje za par eura sad dolazi u obliku predmeta koji se može ostaviti unucima, ističe Marko. Njihovi unikatni stripovi dosežu cijene i po nekoliko tisuća eura, a ograničene edicije kolekcionarima daju dodatan prestiž što ih imaju u svojim zbirkama.

Kolekcija knjiga kao otisak prsta

Publika su mahom kolekcionari, ali stripovi ih otvaraju prema nešto mlađoj bazi. Trenutno ih je osmero u timu, a put do finalnog proizvoda je iznenađujuće dug, ističe Marko:

Obično sve krene od moje ideje za neki naslov i onda kreće R&D faza. Ona može potrajati dosta dugo ovisno o drugim poslovima koje imamo.

R&D uključuje temeljito istraživanje apsolutno svega što uključuje autorov život, svaki detalja unutar priče, dostupni materijala i tehnika. Tek kad se pronađe srž naslova kreće dizajn, zatim prototipiranje, navodi:

Jednom kad se nađe srž naslova, kreće se u razradu dizajna, zatim prototipiranje, pa tek kad smo zadovoljni s tzv. master prototipom kreće se u proizvodnju.

Iza svakog projekta stoji ista filozofija, ističe Marko:

Cilj nam je uvijek stvoriti ultimativnu verziju nekog djela, tako da kada kolekcionar kupi zna ne samo da će trajati, nego da će moći ostaviti svojim nasljednicima kao neki spomen na sebe. Uvijek kažem da naša kolekcija knjiga dosta govori o nama, kao neki otisak prsta naše osobnosti.

Marko Matijašević predstavlja The Killing Joke

Bespoke knjižnica

Prilikom rebrendinga nastala su dva nova ogranka tvrtke: Argent Comics za fine art stripove i Aurelian Hands za internu produkciju, čije su specijalizirane vještine sad dostupne i vanjskim klijentima. Trenutno su u Pigment Collectiveu fokusirani na stabilizaciju rasta, tumači Marko:

Zasad je cilj dobro etablirati dva nova branda i optimizirati poslovne procese. Dogodio se nagli rast, sad imamo vlastiti produkcijski prostor, puno više ljudi i sve to treba dobro uskladiti prije sljedećeg iskoraka.

U daljoj budućnosti postoji ideja bespoke knjižnica, što znači da bi klijenti mogli naručiti vlastitu knjižnicu po mjeri. No, koliko god bila uzbudljiva, suradnja s najpoznatijim izdavačem stripova na svijetu nije krajnji doseg, smatraju u ovoj luksuznoj izdavačkoj tvrtki: