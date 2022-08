The Lokals: animirani NFT film koji će vas provozati kroz Jugoslaviju 80-ih

Da mi je netko rekao kao sineastu i filmmakeru kako će jednog dana nastati NFT animirani film koji živi na Ethereum blockchainu te koji će usput obrazovati sudionike tog projekta o produkciji animiranog filma i kako će film imati atmosferu putovanja vlakom kroz bivšu Jugoslaviju 80-ih godina, dogodilo bi se ovo: 🤯

Upravo je to projekt na kojem trenutno radi Prime Render Studio, braće Milivoja i Veljka Popovića koji se bavi produkcijom 2D i 3D računalne grafike i multimedijalnog sadržaja, ali prvenstveno su usredotočeni na razvijanje i produkciju kratkih animiranih filmova.

Tijekom godina napravili su 7 kratkih animiranih filmova koji su prikazani na najvećim festivalima za animaciju na svijetu i osvojili preko 70 nagrada što uključujuće nagradu Animated Eye Award na Aspen Shortsfest Film Festivalu koja je film kvalificirala za Oscara i Nagradu žirija na najvećem festivalu za animirane filmove na svijetu Annecy International Animation Film Festival. Uz to, među svojim klijentima broje imena kao što su Netflix, CNBC, Financial Times, Lipton, HEP itd.

Ekipa se ima s čime pohvaliti, a kako su ostvarili uspjeh u, možemo reći, tradicionalnoj filmskoj industriji, tako im je došlo na red nešto inovativnije. Milivoj nam otkriva sve o spajanju animiranog filma s blokchainom.

The Lokals (Lokalci) su prva NFT kolekcija koja će u potpunosti oživjeti u animiranom filmu, pojašnjava nam Milivoj:

Osim što NFT omogućava pojedincima da postanu vlasnici pojedinog umjetničkog djela, on također daje suvlasništvo i titulu koproducenta na ovom kratkom animiranom filmu što je model rada koji se po prvi puta provodi u produkciji animiranih filmova:

Povrh toga projekt ima i obrazovni karakter jer će svi sudionici projekta imati priliku pratiti produkciju animiranog filma , od samog početka pa sve do kraja, te će uz to moći i aktivno sudjelovati u izradi animiranog filma! Cilj je u potpunosti integrirati i iskoristiti moć decentraliziranog vlasništva i produkcije.

Također, blokchain ugovor za ovaj projekt razvila je ekipa iz Blanka.

Prime Render Studio aktivno sudjeluje u svijetu blockchaina još od 2017. pa je tako korištenje NFT tehnologije i njenih aplikacija u svijetu umjetnosti za njih bio prirodan nastavak i logičan sljedeći korak. No…

Tijekom rada na filmu Dislokacije, Božo je razvio jedinstveni vizual. Ipak, s tim filmom Božo nije stao s radom na vizualu pa su tako nastali prekasni i autentični portreti koje su zatim odlučili pretvoriti u NFT-ove. Izložili su ih na kuriranoj i ekskluzivnoj platformi Superrare:

Radovi su se jako brzo prodali, dolazeći do cijene i preko 2 Ethera. To je potvrdilo ono što smo i sami već znali, a to je da imamo jako zanimljiv svijet koji želimo dalje razvijati. Tako je nastala The Lokals kolekcija i sve ostalo što ide uz nju!