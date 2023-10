Reddit ima milijun korisnika u Hrvatskoj. Tko su oni?

Nakon što nam je httpool poslao priopćenje da se tvrtke iz Hrvatske sad mogu oglašavati na Redditu preko njih, zapeo nam je za oko podatak da ova društvena mreža u Hrvatskoj ima čak milijun aktivnih korisnika. Za potrebe ove epizode doznali smo više o njima, a evo nekoliko teasera:

više je muškaraca na redditu, njih 70%;

većina korisnika ima između 18 i 35 godina;

slabo koriste druge društvene mreže – 30% njih ne koristi Facebook, 45% Instagram, stoga je reddit rijetko online mjesto gdje ih se može dosegnuti.

No, jesmo li otkrile na kojim subredditima i same visimo? Morat ćete pogledati/poslušati epizodu do kraja!

A u njoj ima i masa drugih zanimljivosti.

Otkrivamo:

Kako su nastale horor priče i iz IT industrije i ponavljamo li ih i ove godine?

Čitamo i ulomke iz nama osobno najstrašnijih priča !

! Komentiramo The Recursive: State of AI in CEE Report . Autori su u njemu izdvojili AI kompanije koje su skupile 8,2 milijarde dolara investicija, od toga su 2 milijarde otišle u Hrvatsku !

. Autori su u njemu izdvojili AI kompanije koje su skupile 8,2 milijarde dolara investicija, od toga su ! Zaključujemo da će se sve teže zaključivati što je AI tvrtka, a što ne.

Iako je izvještaj optimističan oko inovacija, i nije toliko oko financiranja…

Bit će tu i robotaksija, tužbi protiv Mete, a za internetske nostalgičare, Ana Marija je pronašla pravu poslasticu, Muzej internetskih artefakata.

Kliknite, ako se usudite! 😉

Molimo da prihvatite sve kolačiće kako biste mogli vidjeti ovaj sadržaj