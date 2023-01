Newsletteri koji mi ne pune mail, nego ih, zamislite – čitam!

Navukla sam se na newslettere. Od makroekonomskih i geopolitičkih analiza do eseja o trendovima s TikToka.

Pretplaćena sam ne previše newslettera, kad ću to stići čitati?!, pomislila sam dok sam upisivala email adresu i pretplaćivala se na još jedan. Danas kad god online naletite na neku odličnu analizu ili kolumnu, velike su šanse da će vam tijekom čitanja iskočiti prozorčić koji traži da unesete email adresu i nastavite primati sličan sadržaj na mail.

Newsletteri i email kao digitalni kanal ne samo da nisu izumrli – kao što im se već nekoliko puta predviđalo, nego su trenutno na vrhuncu. I to ne samo kao kanal kojim nas spamaju popustima i posebnim ponudama koje ne smijemo propustiti, nego kao novi medij koji mnogi autori – od amatera koji su strastveni oko nekog hobija do etabliranih novinarskih imena, koriste za distribuciju svog sadržaja, građenje publike, pa i stvaranje mini medijskih tvrtki.

Novinari su postali mini medijski poduzetnici

O tome kako je Substack (servis koji olakšava kreiranje i distribuciju newslettera) promijenio medije u Americi sam već pisala – mnogi etablirani novinari odrekli su se sigurnosti i podrške velikih medijskih kuća i postali novinari, urednici i medijski poduzetnici u jednom.

Od toga su posebno profitirali oni prepoznatljivog imena i koji su stvorili neku publiku na društvenim mrežama, a najviše oni koji su posljednjih godina svjedočili koliko je za medije i opasno ovisiti o algoritmima i hirovima platformi koje ne kontroliraju. Putem newslettera su u izravnom kontaktu s publikom koja je doista njihova jer imaju pristup u njihove sandučiće.

I dok “pravi” mediji i “pravi” novinari kolegama koji su se osamostalili i šalju newslettere zamjeraju da samo pišu mišljenja i komentare, a ne donose vijesti, neki kažu da je čar autorskih newslettera upravo u tome – ne prave se da sve znaju i da donose objektivnu istinu i zbog toga taj sadržaj djeluje pristupačnije i osobnije.

No, da ne duljim previše s analizom newslettera kao forme i njegove neuništivosti (iako mi je to vrlo zanimljiva tema, možemo u komentarima!), cilj ovog teksta je zapravo bio preporučiti newslettere koje ja volim i čitam, više-manje redovito.

Očekivano, većina njih bavi se tehnologijom, biznisom, medijima ili nekom kombinacijom toga, ali, obećavam – nisu svi ozbiljne analize, ima i zabavnih. Krenimo od tih zabavnijih…

Kate Lindsay i Nick Cantucci radili su zajedno u The Atlanticu, a u ovom newsletteru bave se, najkraće rečeno – internetskom pop kulturom. Teme kojima se bavi Embedded su one kojima se bavi Internet, od najnovijeg skandala s Twittera, trenda ili proizvoda koji je postao viralan na TikToku, teme s Reddita ili vrsti sadržaja koja je postala popularna na YouTubeu. Njihov fokus je uvijek na ono što je dobro na internetu.

Vrlo sličan newsletter koji se također bavi internet kulturom i fokusira se na ono dobro, s tim da se ovaj bavi malo manje lifestyle i pop-kulturnim trendovima, a malo više internetom kao medijem i, primjerice, utjecajem društvenih mreža na našu svakodnevicu. S tim da je uvijek aktualan pa se u posljednje vrijeme puno bavi Twitterom.

Autor ovog newslettera Shaun Usher za sebe kaže da je opsjednut pismima. Objavio je knjigu “Letters of Note” u kojoj je tematski okupio zanimljiva pisma poznatih osoba i svako izdanje ovog newslettera je, zapravo, nešto iz te knjige. Pisma su ponekad urnebesno smiješna, ponekad dirljiva i nježna, a ponekad nevjerojatno oštra i nepristojna, ali uvijek odlična. Hvala za preporuku Miranu Paviću.

Više mini medijska kompanija nego newsletter kojega vodi jedan čovjek, Platformer se, prije svega, bavi društvenim mrežama, odnosno, big tech platformama današnjice.

Autor Casey Newton još je jedan od onih koji su uredničko mjesto u poznatom mediju (The Verge) zamijenili solo pothvatom. Casey, doduše, i dalje za velike medije donosi ekskluzive i analize o događanjima unutar četiri zida Twittera, Facebooka, Instagrama, Googlea i sličnih, suvoditelj je podcasta New York Timesa The Hard Fork. Svejedno, i Platformer donosi sočne novosti o sadašnjosti, ali i budućnosti društvenih platformi, uglavnom u političkom, društvenom i poslovnom kontekstu.

Noahpinion

Doktor ekonomije i nekadašnji suradnik Bloomberga Noah Smith piše uglavnom o aktualnim zbivanjima u ekonomiji, a ponekad i o tehnologiji, politici i kulturi. Članci su dugački, analitični i odlično napisani. Počela sam ga pratiti nedavno, a otkrila sam ga preko odlične analize o utjecaju generativnog AI-ja na kreativne poslove.

Još jedan ekonomski newsletter, ovaj se, doduše, ne bavi makroekonomski i geopolitičkim analizama već vrlo konkretnom nišom – poslovnim modelima SaaS tvrtki.

Još jedan newsletter koji se bavi ispreplitanjem tehnologije, biznisa, društva i kulture. Iako, ovaj šturi opis ni približno dobro ne prikazuje o čemu sve piše autor Not Boringa Packy McCormick – od decentralizacije i weba3 preko Excela do kvantnih računala. Naziv dobro kaže – nije dosadno.

Pratiš li uopće tehnologiju ako ne pratiš Gergelyjev The Pragmatic Engineer? Tehnološki newsletter broj 1 na Substacku – hvali se Gergely, a bome je to i zaslužio.

Poziciju softverskog inženjera u Uberu zamijenio je pisanjem. Osim o programiranju, napisao je knjige i o zapošljavanju, razvoju karijere, a u pragmatičnom inženjeru bavi se i organizacijskim ili leadership temama te istraživačkim novinarstvom i često “donosi ekskluzive o otpuštanjima ili skandalima iz tehnoloških tvrtki”.

Kao glavni urednik Digidaya Brian Morrissey bavio se digitalnim medijima i marketingom, a tim temama se bavi i u svom samostalnom pothvatu The Rebooting.

Brian intervjuira ključne ljude iz uspješnih medija, one koji se proizvodnjom i distribucijom sadržaja bave u velikim kompanijama ili ljude koji su po bilo čemu poznati ili uspješni u medijskom biznisu. Brian često komentira trendove i zbivanja te koliko (ni)je lako medijima danas, a iskreno piše i o “izazovima na koje nailazi pri građenju svog newslettera“.

Malo drugačiji newsletter od drugih jer ga ne šalje pojedinac, nego medij. Semafor je novi američki digitalni medij, a originalni koncept koji su osmislili je njihov pristup temama u kojem se ne žele pretvarati da su potpuno objektivni, ali ne žele biti pristrani. Svaku priču obrađuju na tri načina – prvo se iznose gole činjenice, zatim se dodaju zanimljivi uvidi i širi slika, a na kraju autor daje svoj komentar.

S obzirom na to da su se newsletteri danas etablirali kao kanal kojim ljudi vole primati vijesti, Semafor je otpočetka krenuo s nekoliko tematskih i autorskih newslettera. Skoro sam se pretplatila na sve od njih, na kraju sam se zaustavila samo na Techu. Stiže svakodnevno, svaki dan ga barem preletim, nerijetko i pročitam, a na sami portal Semafor ne idem praktički nikada. Eto, ne znam što više reći!

Poseban spomen

Počasni spomen svakako zaslužuje Fintech Wave – newsletter o globalnim fintech temama kojega uređuje i piše naš domaći Nino Pavičić (a koji je za Netokraciju napisao zašto je dao otkaz da bi se posvetio tom newsletteru). I, naravno, Mrak newsletter, s preporukama odličnih članaka sa svih strana interneta, na koji ostajem pretplaćena iako me ljuti koliko ne stignem pročitati tih preporučenih članaka.

Zapravo, lagala bih kad bih rekla da pročitam baš svako izdanje baš svih gore navedenih newslettera – nekad samo preletim jer mi tema nije pretjerano zanimljiva, nekad ostavim za čitanje kasnije pa nikad ne dođe na red, a neke čitam stvarno redovito.

Dobar dio ovih newslettera koje sam preporučila u besplatnoj verziji šalje samo ograničen broj članaka, a ostali su rezervirani samo za one koji plaćaju pretplatu. Ja ne plaćam niti jedan, ne iz nekog principa ili jer ne mislim da je takav sadržaj vrijedan (štoviše, Casey Newton je rekao u jednom intervjuu da najveći dio njegovih pretplatnika čini menadžment kompanija o kojima piše), nego jer ne znam kad bih tek to sve stigla pročitati!

Svejedno, ako mi je promakao neki stvaaaarno dobar autorski newsletter, preporučite – naći ću već vremena. 😉