Podrži KOZu na Indiegogou: Popularni pubski kviz postaje društvena igra

Iza KOZe stoji udruga Novi mediji ili trojac prijatelja Sven Mikulec, Hrvoje Hučić i Deni Zgonjanin, a ovo nije prvi projekt po kojem ih možete znati. Ista ekipa pokrenula je i FAK.hr, jednom stranicu s vijestima i recenzijama filmova nekoliko entuzijasta, a danas zaokružen domaći portal za filmofile svih vrsta.

Od filmskog portala do društvene igre

Upravo se preko FAK-a i zakotrljala cijela priča s kvizom, kaže nam Sven:

S Hrvojem i Denijem 2013. godine vodio sam FAK.hr i otvorila se prilika za suradnju sa Studijem Smijeha, koji je tada u Vlaškoj imao staru kinodvoranu preuređenu za stand-up nastupe. Palo nam je na pamet da bismo mogli pokušati organizirati probni filmski kviz. Reakcije ljudi bile su odlične, zalaufali smo se i stvarno nam se svidjelo. Nakon dvije godine pokušali smo ostvariti moju ambiciju: napraviti sličnu stvar, ali bez tematskih ograničenja. Nastala je KOZa, kviz općeg znanja, koji zbog tematske raznovrsnosti, super voditelja, stand-up legende Gorana Vugrineca Goca i, nadam se, dobrih pitanja i dalje privlači mnogo ljudi.

Kviz se održava u klubu Metropolis u Novom Zagrebu gotovo svaki tjedan, a nakon dobrih reakcija, Sven je odlučio pokušati koncept kviza prenijeti na igraću ploču.

Kako atmosferu puba prenijeti na igraću ploču?

Izazov je bio napraviti igru koja je više od pitanja i odgovora te atmosferu i kompetitivnost koja vlada na KOZa okupljanjima prenijeti na ploču:

Često sam igrao uvijek pouzdani Trivial Pursuit, no potrudio sam se stvoriti dinamičniju igru, izbjeći onaj standardni format pitanje-odgovor, koji ponekad zna biti monoton i dugoročno gledano ne predstavlja nešto čemu ćeš se često vraćati. Mislim da je velik plus što u ovoj igri možete “krasti” suparnicima bodove, jer morate biti koncentrirani i uključeni u igru čak i kad niste na redu. Uveli smo i posebne kartice koje omogućuju da se kladite na neuspjeh suparnika i prije no što se pročita pitanje. Pazili smo nekako da igra bude, kao što rekoh, dinamična i uzbudljiva, jednako kao što pazimo da nam takvi budu i kvizovi, a opet dovoljno jednostavna da netko ne mora odvojiti pola dana života da se upozna s pravilima i mehanikom igranja.

Testiranje koncepta kroz Indiegogo

Sredstva za tiskanje same igre tim je odlučio crowdfundati. Kao i mnogi domaći projekti, na Indiegogo su se odlučili zbog jednostavnijeg procesa pokretanja kampanje iz Hrvatske, ali i mogućnosti fleksibilnog financiranja naspram Kickstarterovog sve-ili-ništa principa, kaže nam Petra Bušelić, koja vodi kampanju.

Cilj koji su postavili bio je prilično skroman, 1000 dolara za tiskanje igre, a on je premašen u prva tri dana kampanje. No poanta svega nije bila samo skupiti sredstva, već i testirati tržište, kako objašnjava Petra. Koncept igre je gotov i prvo je testiran na prijateljima, ali prijatelji na kraju dana spadaju u tri F-a poduzetničkog svijeta (friends, fools and family) koji će vas uvijek podržati, ali vam i dati preoptimističan feedback.

Zato je Indiegogo bio odličan način da se ispipa bilo šireg kruga ljubitelja igara, zaključuje Petra:

Indiegogo je odigrao ulogu pouzdanog posrednika između nas i naše publike, bazom koju smo godinama gradili na kvizovima, i omogućio nam da se povežemo sa zainteresiranim pojedincima, da ispitamo postoji li interes za ono što nudimo. Nismo se ni sami nadali da će proći toliko dobro, ljudi su odlično reagirali i stvarno nas oduševili.

Zašto KOZa ostaje lokalna?

Iako crowdfunding platforme mnogima služe kao odskočna daska za neko šire, globalno tržište, Petra i Sven otkrivaju kako su otpočetka planirali da KOZa ostane lokalni proizvod:

Htjeli smo raditi na svojoj bazi i s onime što imamo: stasali smo na našim kvizovima općeg znanja i htjeli smo napraviti igru za domaću publiku, s kojom imamo jako dobar odnos. Čemu ciljati na globalno, prezasićeno tržište kad na domaćem terenu nedostaje ponude kakva bi nas zadovoljila? To nam je trenutačno prvi i jedini cilj – pokušati plasirati igru na domaćem tržištu, a tek onda možemo početi razmišljati dalje. Ipak se nadamo da će nas naša KOZa u budućnosti odvesti na neke daleke i neznane staze.

Po završetku kampanje, KOZa odlazi u tisak, a oni koji su preko Indiegogoa “bezecirali” svoj primjerak, dobit će ga u veljači. Ako još niste, vremena da osigurate svoj primjerak i podržite kampanju imate do 27. prosinca!