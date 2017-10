Stručnjak za baze podataka može raditi u startupu, korporaciji – ili sam za sebe

Danas smo okruženi tehnologijom i vjerojatno svi (sigurno svi oni koji ovo čitaju) je koriste često i potpuno nesvjesno. Nekima je ona samo pomoć u obavljanju njihovog primarnog posla, a nekima je ona primarni posao.

Iskreno vjerujem da je cjeloživotno učenje jedini način da se danas drži korak s vremenom. Nema veze radi li se o online ili offline edukacijama. Bitno je da se znanje konstantno unaprjeđuje sukladno napretku koji se događa u svijetu oko nas. Ako pogledate oko sebe, najuspješniji su oni koji su svladali neke vještine prije drugih – pioniri u svojim područjima.

Ovo se ne odnosi samo na IT, već i na društvena zanimanja. Koliko god je danas hype vezan uz IT, nikada ne smijemo zaboraviti da “društvenjaci” rade iznimno odgovoran posao. I da, uz to se konstantno educiraju i unaprjeđuju svoje znanje. I ne samo oni. Ima i puno berača lješnjaka i malina koji će “opskrbiti” IT ekipu vitaminima, mineralima i dobrim masnoćama za nastavak rada. ;)

Zašto sam se odabrao baviti bazama podataka?

Moj odnos s bazama je započeo još na fakultetu i to kao posljedica stvarno odlično organiziranih predavanja i vježbi. Nakon toga sam predavao baze podataka (uz programiranje, matematiku i logiku) u jednoj privatnoj srednjoj školi.

“Pravi” je posao uslijedio u jednom startupu gdje je moj angažman bio gotovo 100% vezan uz baze podataka. Temeljni posao našeg startupa bio je razvoj poslovnih aplikacija i zbog toga su baze podataka ovdje bile ključne u našem radu. Startupa već odavno nema, ali je postigao cilj. Svi smo skupili znanje i nastavili s osobnim i profesionalnim razvojem u područjima koja nas zanimaju. Neću poimence, ali izašlo je od tamo nas par dobrih IT-jevaca, ali prije svega kvalitetnih osoba.

Nakon toga se moja poslovna epizoda nastavlja u korporativnom svijetu, u odjelu kreditnih rizika jedne domaće banke. Osim razlike u vrsti poslovnih aktivnosti koju sam obavljao, naravno da je i poslovna kultura bila drugačija. Postao sam mrvicu uljuđeniji, što je u mom slučaju veliki napredak. ;) Sam posao bio je više vezan uz izvještavanje, a baze su ovdje služile samo kao sredstvo kojim je trebalo doći do cilja. Upoznao sam se s hrpom novih pojmova i kratica te pozadinom njihovog izračuna. Podaci su bili malo “prljaviji” nego na prethodnim poslovima, što je dodalo dodatnu dozu izazova svemu.

Iz startupa i korporacije u svijet – freelancera

U oba prethodna slučaja (startup i korporacija) je na moj odlazak utjecala spoznaja da me taj način rada više ne ispunjava kao i uočavanje nekih nedostataka koje čovjek sam ne može ispraviti. Sve me to odvelo u svijet freelancera.

I dalje se bavim bazama podataka – savjetujem druge developere, pišem članke, a također napišem i pokojih par stotina linija koda dnevno. Štoviše, bazama podataka se možda bavim i intenzivnije nego ikada prije. Koristim doslovno sve što sam do sada koristio i naučio.

Osim modeliranja baza podataka i “kuckanja” koda, jako je puno analitike i izvještavanja te brainstorminga i konzultiranja. S druge strane, postoje značajne uštede vremena u odnosu na klasični posao. Neke aktivnosti više ne postoje, npr. odlazak na posao, pauze u trenu kada ti ne pašu, čekanje na podatke, buka… Te mi uštede omogućuju da konstantno usavršavam svoje znanje. Nakon toga nove spoznaje mogu ponovo upotrijebiti i tako zavrtjeti krug znanja i implementacije istoga.

Potreba za dobrim ‘bazašima’ je – velika

Sve što sam prethodno naveo, naveo sam, ne iz razloga što želim pokazati kako sam super (iako jesam ;) ), već zato da ukažem na činjenicu kako svoje znanje možete upotrijebiti u različiti sustavima. Bilo da je riječ o startupu, korporaciji ili freelance vodama, svima im je zajedničko znanje. Bez njega jednostavno nema ničega. Naravno, to ne mora biti znanje iz baza podataka ili čak IT područja. Svakome bih preporučio da teži tome da radi ono što voli jer, ako ti taj posao može osigurati normalan život, veća je šansa da ćeš se bolje osjećati i privatno.

S druge strane, važno je imati na umu i potrebe tržišta rada. Ako svi žele raditi jedan posao (oko kojeg je trenutno veliki hype), velika je šansa da će zasititi tržište i time spustiti cijenu rada. Slično kao s dionicama, bar na uređenim tržištima, gdje se ne pojave “iznenađenja”. Baze podatka definitivno nisu vizualno atraktivne kao neka druga IT područja, ali za dobrim “bazašima” je potreba velika. Kako sam u tom području, samo ću reći da posla itekako ima. :)

A u sljedećem ću se članku više pozabaviti konkretnim primjerima te drugačijim pogledom na baze podataka gledano iz stajališta različitih uloga u poslovnom procesu.

